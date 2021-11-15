Kılıçdaroğlu'nu terletecek soru: Onlarla da helalleşecek misiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun yeni sayfa açma çıkışının ardından gözler, 2019 yerel seçimlerinden sonra başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda CHP'li belediyede haksız yere işten kovulan binlerce çalışana çevrildi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Kılıçdaroğlu'nun siyasi görüşleri bahane edilerek CHP'li belediyelerdeki işlerine son verilen binlerce çalışandan da helallik alıp almayacağını dile getirdi.

12 bin kişiyi kovup 44 bin 995 kişi aldılar

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu başkanı olduktan sonra işçi kıyımına başlamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun son paylaştığı verilere göre; 13 bin 312 işçiyi kovan CHP'li belediye, geçen süreçte yaklaşık 44 bin 995 yandaş kişiyi işe aldı.

Namus sözü vermişti

Helalleşme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerden kovulan işçileri iki yıldır görmezden geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işlerinden çıkarılan bir grup işçi geçtiğimiz yıl CHP Genel Merkezi önüne gelerek Kılıçdaroğlu'na seçimlerden önce verdiği namus sözünü hatırlatmasına rağmen, CHP Lideri işçiler için herhangi bir girişimde bulunmadı.

Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinden önce "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" açıklaması yapmıştı.

"Her türlü haksızlığı yaptılar"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP'li belediyelerde yaşanan sendikalı işçi kıyımına dikkat çekerek, HAK-İŞ üyesi 10 bin işçinin CHP'li belediyelerce işten çıkarıldığını belirtti. Arslan, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) HDP/PKK'lı ihanet odakları ile işbirliği yaparak sendikalı işçileri işten çıkarmak için yaptıkları girişimlere direndiklerini de söyledi.

Yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı 2019'dan sonra zor bir süreç yaşadıklarını dile getiren Arslan, CHP ve HDP'li adayların seçimleri kazanır kazanmaz Hakİş üyelerine yönelik bir operasyon başlattıklarına dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikamıza üye 10 bin kişi işten çıkarıldı. 60 bin işçinin istifa ettirildi. Hukuki hakların sonuna kadar takipçisiyiz. Bu çalışanların işlerine dönmeleri için de gerekli mücadeleyi yürütüyoruz."

"Ödüllü işçi" de İBB'den çıkartılanlar arasında

İBB'de işten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz'in geçtiğimiz yıllarda İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıkmıştı.

"Evine bakamayıp boşananlar var"

12 yıl İBB bünyesindeki İSPARK'ta çalışan 2 çocuk babası Birol Durmuş, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. Kendisi ve İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan 80 kişinin sesini duyurabilmek için bisikletle İstanbul'dan Ankara'ya pedal basan Durmuş, "Beni 25'inci maddeye göre işten çıkarttılar ve tazminatsız, işsizlik maaşı almamamız için ellerinden geleni yaptılar. Bu şekilde şu anda 13 bin kişi mağdur durumda. Kovulanların içinde evinin kirasını ödeyemeyenler var. Evine haciz gelenler var. Çoluk çocuğuna bakamayıp eşinden boşananlar var. Çok mağdur durumdalar" demişti.

"Eşyalarımı satmaya başladım"

İBB'deki ekmeği elinden alınan işçilerden biri olan Ahmet Belge ise işsizlik nedeniyle büyük maddi zorluklar çektiğini belirterek, "Okula giden 2 çocuğum için eşyalarımı satmaya başladım. Bozulan çamaşır makinesini tamir ettiremediğim için eşim elinde yıkıyor. Diğer işçiler de birçok hastalık, açlık gibi durumlarla karşı karşıya" diye konuşmuştu.