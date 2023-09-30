  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ayasofya İmamı Topçuoğlu'ndan müthiş tilavet

Dünyada satış rekorları kırıyor! Otomobil devi artık Türkiye'de

O bölgemizden resmen petrol fışkırmaya başladı! Apar topar harekete geçildi! Ve beklenen açıklama geldi

Bir ilin başına talih kuşu kondu! İnsansız hava aracı fabrikası kurulacak

Asgari ücretliler sevinçten ağlayacak! Zam oranını şimdiden duyurdu! Duyan, "Bu gerçek mi" diye birbirine soruyor

İstanbul için yapılan son anketin sonucu Türkiye ile paylaşıldı! Bu sonuç ortalığı karıştırır

İşte saniye saniye o anlar! Gizli kopya düzeneğini gören hayrete düşüyor

Azerbaycan bulunanları açıkladı! İşgalden kurtarılan Karabağ’da korkunç gelişme 500'e yakın ceset

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

35 uzman hekim ile hizmet verilen hastanede doktor kalmadı yalanı
Medya Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahit' ilan eden Milli Gazete yine pes dedirtti
Medya

Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahit' ilan eden Milli Gazete yine pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-09-30 20:13:00 -
Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahit' ilan eden Milli Gazete yine pes dedirtti

LGBT destekçisi bir ismi Aile Bakanı yapacağı bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Mücahit" ilan edip seçimde oy isteyen Milli Gazete; bu sefer de LGBT destekçisi, çıplak kadın yayıncısı Acun Ilıcalı'nın yanında çalışıp günahına ortak olmayı "Müjde" yaptı...

Milli Gazete; LGBT destekçisi ve çıplak kadın yayıncısı Acun Ilıcalı'nın yanında çalışıp günahına ortak olmayı "Müjde"  olarak lanse etti.

Gazetede yer alan haber şöyle:

Acun Medya'dan iş arayanlara müjde! Başvuru nasıl ve nereden yapılıyor?

Acun Medya, bünyesine katılacak yeni personeller için ilan verdi. Kaliteli iş ortamı ve iyi imkanlar sunan Acun Medya, boş olan kadrolarını doldurmak için başvuruları kabul ediyor. Acun Medya'da çalışmayı hayal eden milyonlarca kişi için büyük bir fırsat doğdu. Başvuru koşulları ve alanları açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Acun Medya, televizyon sektöründe adından sıkça söz ettiren bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Survivor gibi popüler bir yarışma programına ev sahipliği yapan Acun Medya, yeni sezona hazırlanırken personel ihtiyacını karşılamak için ilan verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Acun Medya, farklı pozisyonlarda çalışacak nitelikli personeller arıyor. Survivor programının parkur tasarım ekibine katılacak personellerin, en az lise mezunu olması ve yaratıcı yeteneklere sahip olması şartı aranıyor . Genç ve dinamik personellerin başvurularını bekleyen Acun Medya, yüksek maaş imkanı sunuyor.

Acun Medya’nın personel alımı ilanına başvurmak isteyenler, şartları ve branşları aşağıda bulabilirler;

Kaynak Ustası;

Kaynak ustası için alınacak personeller, projeye uygun bir şekilde kaynak işlerini yapması bekleniyor.

Ahşap Ustası;

Ahşap ustası için ise aynı şekilde marangozluk işlerini projeye göre yapması bekleniyor.

İtalyan Satış Temsilcisi;

İtalyan Satış Temsilcisi tarafından beklenen şartlar ise, iletişim becerilerinin güçlü olması ve İtalyanca hakkında geniş bir bilgiye sahip olması gerekiyor.

Tasarımcı - Designer

Toptan Satış Bölgeler Müdürü

Yayın Operatörü

Bilet Satış Yetkilisi

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
Başvurular internet üzerinden özgeçmiş oluşturarak yapılacaktır.

Milli Gazete yazarı coştu! Ne yaptın sen Abdülkadir Abi
Milli Gazete yazarı coştu! Ne yaptın sen Abdülkadir Abi

Medya

Milli Gazete yazarı coştu! Ne yaptın sen Abdülkadir Abi

Saadet'in yayın organı Milli Gazete yazdı! İşte 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih
Saadet'in yayın organı Milli Gazete yazdı! İşte 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih

Siyaset

Saadet'in yayın organı Milli Gazete yazdı! İşte 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih

Haydi Milli Gazete! İki yüzlü olmadığını ispatlama günü
Haydi Milli Gazete! İki yüzlü olmadığını ispatlama günü

Siyaset

Haydi Milli Gazete! İki yüzlü olmadığını ispatlama günü

Milli Gazete'ye uyarı: Duracağın yer orası değil
Milli Gazete'ye uyarı: Duracağın yer orası değil

Medya

Milli Gazete'ye uyarı: Duracağın yer orası değil

Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor! Milli Gazete 28 Şubat’ı da hatırlamadı
Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor! Milli Gazete 28 Şubat’ı da hatırlamadı

Medya

Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor! Milli Gazete 28 Şubat’ı da hatırlamadı

Geç gelen haber! Akit yazdı Milli gazete hatırladı
Geç gelen haber! Akit yazdı Milli gazete hatırladı

Siyaset

Geç gelen haber! Akit yazdı Milli gazete hatırladı

Milli Gazete'de, Saadet Partisi yöneticisine çok sert sözler! "Mücahit" polemiği kavga çıkardı
Milli Gazete'de, Saadet Partisi yöneticisine çok sert sözler! "Mücahit" polemiği kavga çıkardı

Medya

Milli Gazete'de, Saadet Partisi yöneticisine çok sert sözler! "Mücahit" polemiği kavga çıkardı

Algı operasyonunda omuz omuza! Milli Gazete ve Cumhuriyet aynı çuvalda
Algı operasyonunda omuz omuza! Milli Gazete ve Cumhuriyet aynı çuvalda

Gündem

Algı operasyonunda omuz omuza! Milli Gazete ve Cumhuriyet aynı çuvalda

Milli Gazete, kargaları bile güldürdü! Yayınladıkları yazı "Yok artık" dedirtti
Milli Gazete, kargaları bile güldürdü! Yayınladıkları yazı “Yok artık” dedirtti

Medya

Milli Gazete, kargaları bile güldürdü! Yayınladıkları yazı “Yok artık” dedirtti

Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete'de Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak
Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete'de Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

Medya

Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete'de Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

Milli Gazete de Sözcü Gazetesine benzedi Saadet'in yazarı Şama’dan çirkin paylaşım! ‘Erdoğan camiye ayakkabıyla girdi’ algısı
Milli Gazete de Sözcü Gazetesine benzedi Saadet'in yazarı Şama’dan çirkin paylaşım! ‘Erdoğan camiye ayakkabıyla girdi’ algısı

Gündem

Milli Gazete de Sözcü Gazetesine benzedi Saadet'in yazarı Şama’dan çirkin paylaşım! ‘Erdoğan camiye ayakkabıyla girdi’ algısı

Milli Gazete'nin kafa yorduğu şeye bakın! Sinan Oğan konuşurken bakın neye takıldılar
Milli Gazete'nin kafa yorduğu şeye bakın! Sinan Oğan konuşurken bakın neye takıldılar

Siyaset

Milli Gazete'nin kafa yorduğu şeye bakın! Sinan Oğan konuşurken bakın neye takıldılar

Cumhuriyet ve Birgün’den küstahlık! Saadet Partisi ve Milli Gazete haydi göreve
Cumhuriyet ve Birgün’den küstahlık! Saadet Partisi ve Milli Gazete haydi göreve

Medya

Cumhuriyet ve Birgün’den küstahlık! Saadet Partisi ve Milli Gazete haydi göreve

İşte Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldüren cani! 40 bin dolar fidye istemiş!
İşte Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldüren cani! 40 bin dolar fidye istemiş!

Gündem

İşte Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldüren cani! 40 bin dolar fidye istemiş!

Milli Gazete yazarı Kasadar'ın oğlunu katleden cani deli numarası yapıyor!
Milli Gazete yazarı Kasadar'ın oğlunu katleden cani deli numarası yapıyor!

Gündem

Milli Gazete yazarı Kasadar'ın oğlunu katleden cani deli numarası yapıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23