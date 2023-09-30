Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahit' ilan eden Milli Gazete yine pes dedirtti

Milli Gazete; LGBT destekçisi ve çıplak kadın yayıncısı Acun Ilıcalı'nın yanında çalışıp günahına ortak olmayı "Müjde" olarak lanse etti.

Gazetede yer alan haber şöyle:

Acun Medya'dan iş arayanlara müjde! Başvuru nasıl ve nereden yapılıyor?

Acun Medya, bünyesine katılacak yeni personeller için ilan verdi. Kaliteli iş ortamı ve iyi imkanlar sunan Acun Medya, boş olan kadrolarını doldurmak için başvuruları kabul ediyor. Acun Medya'da çalışmayı hayal eden milyonlarca kişi için büyük bir fırsat doğdu. Başvuru koşulları ve alanları açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Acun Medya, televizyon sektöründe adından sıkça söz ettiren bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Survivor gibi popüler bir yarışma programına ev sahipliği yapan Acun Medya, yeni sezona hazırlanırken personel ihtiyacını karşılamak için ilan verdi.

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Acun Medya, farklı pozisyonlarda çalışacak nitelikli personeller arıyor. Survivor programının parkur tasarım ekibine katılacak personellerin, en az lise mezunu olması ve yaratıcı yeteneklere sahip olması şartı aranıyor . Genç ve dinamik personellerin başvurularını bekleyen Acun Medya, yüksek maaş imkanı sunuyor.

Acun Medya’nın personel alımı ilanına başvurmak isteyenler, şartları ve branşları aşağıda bulabilirler;

Kaynak Ustası;

Kaynak ustası için alınacak personeller, projeye uygun bir şekilde kaynak işlerini yapması bekleniyor.

Ahşap Ustası;

Ahşap ustası için ise aynı şekilde marangozluk işlerini projeye göre yapması bekleniyor.

İtalyan Satış Temsilcisi;

İtalyan Satış Temsilcisi tarafından beklenen şartlar ise, iletişim becerilerinin güçlü olması ve İtalyanca hakkında geniş bir bilgiye sahip olması gerekiyor.

Tasarımcı - Designer

Toptan Satış Bölgeler Müdürü

Yayın Operatörü

Bilet Satış Yetkilisi

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Başvurular internet üzerinden özgeçmiş oluşturarak yapılacaktır.