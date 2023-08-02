  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sabah uyandıklarında şoka uğradılar! Buz dağı evlerinin önüne kadar geldi

ABD ve İsrail’in gizlenmen skandalları! Bayraktar'dan önce neler olmuş neler

Haydi cevap verin de görelim! Grevdeki doktorlara soru üstüne soru

Bu zamanda konut alınır mı? İslam Memiş'ten önemli tavsiyeler

Aliyev açık açık uyardı! O ülkeye süre verdi

Yeter artık CHP! İslami değerler ayaklar altına alındı

Şoke eden kararın arkasındaki iki isim: Erdoğan ve Prens bin Salman.... ABD medyası yazdı: Yeni bir dünya kuruluyor!

CHP’li belediyeler tel tel dökülüyor! İşçiler isyanda vatandaş perişan

Dünyaca ünlü 3 dev şirket iflas bildirimi yaptı! Bu kez kötü haber tekstil sektöründe: Listede meşhur markalar var

Son dakika: İstanbul'da iş merkezinde yangın
Siyaset Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek! İmamoğlu'nun CHP başkan adaylığını duyuracağı tarih verildi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek! İmamoğlu'nun CHP başkan adaylığını duyuracağı tarih verildi

Yeniakit Publisher
2023-08-02 21:46:00 -
Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek! İmamoğlu'nun CHP başkan adaylığını duyuracağı tarih verildi

Fatih Ergin, canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na başkaldıran İBB Başkanı İmamoğlu'nun Eylül ayından sonra CHP genel başkan adaylığını açıklayacağını ifade etti.

CHP'de değişim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Henüz kurultay tarihinin belirlenmediği CHP'de değişim cephesinin en öne çıkan isimlerinden biri olan İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, Flash Haber TV canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nu kplere bindirecek bir iddia ortaya attı. Ergin, İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi söyledi.

"Eylül sonrası genel başkan adaylığını açıklayacak"

Ergin, İmamoğlu'nun kurultay takviminin yerel seçimden önce olması için mücadele verdiğini belirterek, bunun gerçekleşmeyeceğinin netleşmesi durumunda İmamoğlu'nun Eylül sonrası genel başkan adaylığını açıklayacağını ifade etti.

Ergin, İmamoğlu'nun bu şekilde adaylığını ilan ederek CHP'de kurultayın yerel seçim öncesi gerçekleşmesi için bir kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflediğini aktardı.

İmamoğlu: Mutlaka bir ajandamız olacak

Diğer yandan bugün bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde, mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.

Fatih Ergin'in açıklamaları şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu önümüzdeki günlerde CHP genel başkan adaylığını açıklayacak. Kurultayı öne çektirmeye çalışıyor, yerel seçimden bayağı bir öne çektirmeye çalışıyor. Eğer bu olmazsa, böyle bir kongre takvimi ilan edilmezse CHP'de genel başkan tarafından, İmamoğlu bir baskı oluşturmak için parti içerisinde ki bir kamuoyu baskısını da dönüşecektir. Böyle bir baskı oluşturmak için Eylül ayından sonra genel başkan adaylığını açıklayacağına dair ben bir duyum aldım.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23