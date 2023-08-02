Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek! İmamoğlu'nun CHP başkan adaylığını duyuracağı tarih verildi

CHP'de değişim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Henüz kurultay tarihinin belirlenmediği CHP'de değişim cephesinin en öne çıkan isimlerinden biri olan İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, Flash Haber TV canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nu kplere bindirecek bir iddia ortaya attı. Ergin, İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi söyledi.

"Eylül sonrası genel başkan adaylığını açıklayacak"

Ergin, İmamoğlu'nun kurultay takviminin yerel seçimden önce olması için mücadele verdiğini belirterek, bunun gerçekleşmeyeceğinin netleşmesi durumunda İmamoğlu'nun Eylül sonrası genel başkan adaylığını açıklayacağını ifade etti.

Ergin, İmamoğlu'nun bu şekilde adaylığını ilan ederek CHP'de kurultayın yerel seçim öncesi gerçekleşmesi için bir kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflediğini aktardı.

İmamoğlu: Mutlaka bir ajandamız olacak

Diğer yandan bugün bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde, mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.

Fatih Ergin'in açıklamaları şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu önümüzdeki günlerde CHP genel başkan adaylığını açıklayacak. Kurultayı öne çektirmeye çalışıyor, yerel seçimden bayağı bir öne çektirmeye çalışıyor. Eğer bu olmazsa, böyle bir kongre takvimi ilan edilmezse CHP'de genel başkan tarafından, İmamoğlu bir baskı oluşturmak için parti içerisinde ki bir kamuoyu baskısını da dönüşecektir. Böyle bir baskı oluşturmak için Eylül ayından sonra genel başkan adaylığını açıklayacağına dair ben bir duyum aldım.