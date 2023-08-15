Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayanlar suçu Erdoğan'a atıyor!

Öymen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı onca hezimete karşın koltuktan kalkmamasını, girdiği her seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kıyaslamaya kalktı.

Öymen, "AKP'nin kuruluşundan sonra tek adam sistemi bize de sirayet etti" dedi.

Öymen sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Yerel seçimden hemen önce bir genel başkan değişikliği çok rasyonel sonuçlar vermeyebilir. Şimdi bak, bir şey iyi-kötü gidiyor. Bunun eleştirilecek tarafı olur, herkesin olur. Ama suyun üzerinde gidiyorsa, illa ki 'Tekneyi değiştireyim de yerine yeni bir sınıf tekne koyayım' dediğinizde bu gerçekçi olmaz. Hele de 'Kaptanı değiştireyim' dediğinizde, öbür kişinin daha iyi bir kaptan olacağı nereden belli?.. İstanbul için en kuvveti aday olan İmamoğlu, buradaki görevini tamamladıktan sonra ileride genel başkan adayı da olabilir"