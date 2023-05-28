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Siyaset Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:47:00 - 2023-05-29 00:30:32
Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Ümit Özdağ oldu! 21 yıllık mağlubiyeti..

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda da sandığa gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk satan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ resmi olmayan sonuçların YSK tarafından açıklanmasından sonra ilk mesajını paylaştı.

Mesajında Zafer Partisi'nin 3-5 gün içinde 21 yıllık mağlubiyeti ancak bu kadar düzeltebileceğini söyleyen Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimetten sonra ilk satan isim oldu.

Özdağ'ın mesajı şöyle:

CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız.


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