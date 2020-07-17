Kılıçdaroğlu'nu aratmadı... Bakın Türkiye'ye koronavirüsü kim getirmiş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkiledi. Türkiye, virüsle mücadelede dünyanın ayakta alkışladığı tedbirlerle, pandemi sürecini olabilecek en az zararla atlatmaya gayret etti.

AK Parti hükümetinin ve özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın virüse karşı verdiği mücadele her kesim tarafından övülürken, CHP zihniyetinin eleştirileri ilginç seviyelere ulaştı.

AK Parti’yi eleştirmeye çalışan bir vatandaşın, röportaj sırasında kullandığı ifadeler sosyal medyada alay konusu oldu.

Mert Armağan’ın mikrofonuna konuşan vatandaş, virüsün Türkiye’ye gelmesinde AK Parti’nin etkili olduğunu ve AK Parti’den önce Türkiye’nin daha güzel olduğunu savundu.