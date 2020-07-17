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Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu aratmadı... Bakın Türkiye'ye koronavirüsü kim getirmiş

Sokak röportajı sırasında AK Parti'yi eleştirmek isteyen bir vatandaşın, "Virüsün Türkiye'ye gelmesine katkısı oldu" sözleri alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:47:00 -

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkiledi. Türkiye, virüsle mücadelede dünyanın ayakta alkışladığı tedbirlerle, pandemi sürecini olabilecek en az zararla atlatmaya gayret etti.

AK Parti hükümetinin ve özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın virüse karşı verdiği mücadele her kesim tarafından övülürken, CHP zihniyetinin eleştirileri ilginç seviyelere ulaştı.

AK Parti’yi eleştirmeye çalışan bir vatandaşın, röportaj sırasında kullandığı ifadeler sosyal medyada alay konusu oldu.

Mert Armağan’ın mikrofonuna konuşan vatandaş, virüsün Türkiye’ye gelmesinde AK Parti’nin etkili olduğunu ve AK Parti’den önce Türkiye’nin daha güzel olduğunu savundu.

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Yorumlar

Sadık

Hasta... boş kafa...biçare zavallı
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