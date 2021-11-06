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Gündem Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanlığı adayı belediye başkanlarından olabilir mi?" sorusunu yanıtladı. Ankara ve İstanbul'u kaybetme korkusu yaşayan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu şoke eden ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 12:25:00 - 2021-11-06 12:30:18
Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler

Son ayların en çok konuşulan konularının başında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği isim yer alıyor.

Bu konu hakkında pek çok yorum yapıldı, bazı isimler ortaya atıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanlığı adayı belediye başkanlarından olabilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesini istiyorum. Belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok. Belediye başkanlığını biz başka partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O nedenle kafamda ciddi soru işaretleri var." dedi.

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Yorumlar

Gece gündüz bu konu

Seçimlerin tarihi belli. Daha iki seçim ortasını bile bulmadan başlayan bu konu,bu haberler halen gece gündüz devam ediyor. Yorumum, gereksiz yere sürekli bu konudan bahsedilmesinin artık bıktırdığı!
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