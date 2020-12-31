Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki 2021 yılı, umutlarımızın yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlığın zor bir yılı geride bıraktığını belirtti. Yılın ilk günlerinden itibaren etkisini gösteren ve dünya üzerinde yaklaşık 2 milyon kişinin yaşamına mal olan Kovid-19 pandemisinin 2021'de son bulmasını temenni eden Kılıçdaroğlu, başta sağlık emekçileri olmak üzere bu süreçte canla başla çalışan herkese teşekkür etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki 2021 yılı, umutlarımızın yeniden yeşereceği, alçak gönüllülüğün, hoşgörünün, birlikteliğin yılı olacaktır. Sadece kendisi için değil, herkes için adalet isteyenlerin, zulme karşı direnenlerin, demokrasiyi savunanların, işçilerin, ev kadınlarının, apartman görevlilerinin, esnafın, üreticinin yılı olacaktır. Dileğim, 2021 yılında, fikri, irfanı, vicdanı hür gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamaktır. O umudu yeşertecek olan yine bizler olacağız. 2021'de, bu millete verdiğimiz söze bir adım daha yaklaşacak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız güne doğru, bir adım daha atmış olacağız. Bu nedenle bize, demokrasiyi savunanlara umutsuzluk yakışmaz. 2021 yılı mesajımı, Metin Demirtaş’a ait şiirle noktalamak istiyorum: 'Çünkü umutsuzluk yasak/Yılgın türküler söylemek de./Çünkü yürüyor umudun ordusu/Umutsuzluğu umutla yenerek.' Milletimize söz veriyorum, 2021'de umutsuzluğu da yeneceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı, tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum. 2021'in, başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını içtenlikle kutluyorum."