Kılıçdaroğlu'ndan yeni tehdit: İhaleyi alan olursa çok ağır bedeller öder!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karbon nötr ve iklim değişikliğine dayanıklı bir kent olma hedefi, iklim kriziyle mücadele yol haritası, İstanbul İklim Vizyonu ve Revize İklim Eylem Planı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ve Müze Gazhane’de düzenlenen programda açıklandı.

“Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir”

Konuşmasında Kanal İstanbul ihalesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, yatırımcılara yine tehditler savurdu.

Kanal İstanbul'un bu coğrafyaya ihanet olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, “Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir” dedi.