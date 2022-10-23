Kılıçdaroğlu'ndan yeni başörtüsü çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya'da yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesiyle ilgili, "Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış başörtü meselesini yeniden açtı. Biz hazırlıkları yaptık, Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" açıklamalarında bulunmuştu.

Twitter'dan açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" ifadelerini kullandı.

"Başörtüsü yasağını ben kaldırdım"

Bu polemiğin ardından Sivas'ta Kanal 58'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü meselesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu,"Gücü elinde tutan irade, bir başkasına zarar vermişse o zararını görmesi, bilmesi ve gerekirse artık helalleşelim demesi lazım. Başörtüsü dolayısıyla, gittim bu ailelerle de konuştum. Birisi anlatırken ağladı, nasıl haksızlık yapıldığını, nelerin yapıldığını anlattı. Bunu yapan kim? Devlet. Başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir. Bunu propaganda aracı olarak hiç kullanmadım. Kadının kılık kıyafetiyle siyasetçi uğraşmaz. Kadın istediği gibi giyinir. Siyasetçinin ne işi var burada?" dedi.

"Bay Kemal bunu yemez"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki anayasayı değiştirelim, aileyi koruyacakmışız. Bu yasa çıkmasın diye çamura yatıyorlar. Zaten aile korunuyor. Aile toplumun temel taşıdır. Sırf bunu referanduma götüreceğiz falan filan... Orban'la aynı yolda gidersek acaba bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyor. Ama Bay Kemal bunu yemez. Bizim samimiyetimize inanıyorlar. Her kadın güzel görünmek ister, ben ona niye müdahale edeyim? Ne hakkım var" ifadelerini kullandı.

Yasaklansın diye AYM'ye koşmuştu

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP’li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP’li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.

"Bir metrekarelik bez parçası"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' ifadelerini kullanmıştı.