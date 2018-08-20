Kılıçdaroğlu'ndan Uras'ın eşine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden gazeteci Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla ailesine başsağlığı diledi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla ailesine başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Uras'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.
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