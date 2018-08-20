Kılıçdaroğlu'ndan Uras'ın eşine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla ailesine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Uras'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.