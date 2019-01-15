Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın mesajına tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump'ın Twitter'dan "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" sözlerine tepki göstererek 'Kimse Türkiye'yi tehdit edemez. Hiç kimse şunu unutmasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, egemen güçlerin lütfuyla kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde kan, göz yaşı milyonlarca şehit vardır.' dedi.