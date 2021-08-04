Kılıçdaroğlu'ndan THK'ya ziyaret! Özetle: Uçaklar uçmuyor, para lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki belediye başkanlarıyla birlikte Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada THK'nın yeniden ayağı kaldırılması için destek sözü verdi.

"Amacımız, THK'yı yeniden ayağa kaldırmak"

"Tüm amacımız, Cumhuriyet ile yaşıt olan bu kurumun yeniden ayağa kaldırılmasıdır." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye hazırız, umarım iktidar sahipleri de aynı çabayı gösterirler.

"Uçakların bakımı gerekiyor"

Uçakların bakımınının gerektiğini söyleyen Türk Hava Kurumu yönetimi "Biz en hızlı 3 ayda uçakları uçurabiliriz" ifadelerini kullandı.

"THK için ne kadar para lazımsa hepsini toparız"

Kılıçdaroğlu ise THK yönetimine şunları söyledi:

"Halk bizim belediye başkanlarımıza çok güveniyor. Bize engel olmasınlar, THK için ne kadar para lazımsa hepsini toparız. Her şey şeffaf olur. Yeter ki bize engel olmayın."