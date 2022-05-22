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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan sonra Meral Akşener de adaylığını açıkladı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Meral Akşener de adaylığını açıkladı!

Partisinin üye katılım töreninde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 17:28:00 - 2022-05-22 17:32:56
Kılıçdaroğlu'ndan sonra Meral Akşener de adaylığını açıkladı!

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın başbakanı olacağını söyledi.

CHP'nin Milletin Sesi mitinginde, Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 6'lı masadan ilk onay Demokrat Parti'den geldi. Cemal Enginyurt, "Sayın Kılıçdaroğlu kendini son altı ay içerisinde artık lider olarak kabul ediyor, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor." dedi.

Partisinin üye katılım programında konuşan İP'li Meral Akşener de kendisini başbakan adayı olarak ilan etti.

Seçim güvenliği provokasyonunu sürdürdü!

Mevcut hükümet sistemini hedef alan İP'li Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Bu ucube sistemi göndereceğiz, o irade bizde var. Sandıkta geldiler sandıkta gidecekler. İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım.

Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği provokasyonuna ortaklık eden Meral Akşener, şöyle devam etti:

İktidar cirleklik yapmak için her şeyi yapıyor. Seçim yapılacak efendiler, milli iradeye el uzatanın başına neler geldiğini İstanbul’da İstanbullu belediye seçimleri gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 6'lı masadan ilk onay
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 6'lı masadan ilk onay

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 6'lı masadan ilk onay

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