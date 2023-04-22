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Medya Kılıçdaroğlu'ndan skandal hamle! Senin derdin ne be adam
Medya

Kılıçdaroğlu'ndan skandal hamle! Senin derdin ne be adam

Yeniakit Publisher
2023-04-22 11:59:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan skandal hamle! Senin derdin ne be adam

7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtler" ve "Alevi" başlıklı videolarıyla kaosun yoluna taş döşediğini belirten Star yazarı Hüseyin Gülerce, "Kılıçdaroğlu'nun hesabı nedir?" diye sordu.

7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtler" ve "Alevi" başlıklı videolarıyla kaosun yoluna taş döşediğini belirten Star yazarı Hüseyin Gülerce, "Kılıçdaroğlu'nun hesabı nedir?" diye sordu. 

Gülerce, yazısında şunları kaydetti:

"Seçime doğru en dikkat çekici husus;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen her gün hizmetlerle ilgili adeta mitingler yapıyor, Cumhur İttifakı üyeleri ile birlikte büyük eserlerin açılışını gerçekleştiriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalefet ise sönük meydan toplantıları yanında, Biden projesinin gereği gözüken kışkırtıcılık ve provokasyonlara imza atıyor. Arada birbirlerini en iğnelemekten de geri durmuyorlar.

Çarpıcı iki fotoğrafla anlatayım.

Birincisi, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyişiyle, "ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım" atılıyordu.

Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'ndan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimiz ile çıkarılan gaz, Avrupa'da bile "Rusya'ya bağımlılığımız azalır mı?" diye heyecan uyandırıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeler de verdi. "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız."

TCG Anadolu savaş gemimizin deniz kuvvetlerine tesliminde heyecanlanan, İstanbul'da Sarayburnu'nda saatlerce bekleyip gemiyi gezen on binler, gurur ve heyecan içindeydi. Karadeniz gazının müthiş bir teknoloji ile devreye girmesiyle milletçe bir gurur tablosunu seyrediyorduk.

İkinci fotoğrafta ne vardı?

7'li masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu oturduğu yerden önce eline soğan alıp aklınca ekonomiyi eleştirdi. Sonra da üst üste iki video yayınladı. "Kürtler" ve "Alevi" notu ile kaosun yoluna taşlar döşedi.

"Kürtler" videosunda "Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" dedi. HDP ile iş tutmanın getirdiği eleştiriler karşısında kimyası bozulan Kılıçdaroğlu tehlikeli sulara giriyor. Alenen yalan söylüyor, provokasyon yapıyor

Kandil'deki terör ağaları/elebaşları peş peşe CHP'nin desteklenmesi çağrıları yaparken Kılıçdaroğlu gündemi saptırmaya çalışıyor.

Kürtlere terörist muamelesi yapıldığı yalanı, PKK'nın alçaklığıdır. HDP yöneticilerinin, Selahattin Demirtaş'ın kirli propagandasıdır.

Kürtlerin haysiyeti ile oynayan Kılıçdaroğlu'dur. PKK'dır, HDP'dir.

Kürtlere terörist muamelesi yapan, geçmişte Diyarbakır Cezaevinde insanımızı işkencelerden geçiren vesayetin cuntacılarıdır. Onlar, ABD'nin talimatıyla bir Türk-Kürt çatışması için haince zeminler hazırladılar.

Yine kardeş kavgası isteyen; ABD'nin talimatıyla PKK ile birlikte Hendek/Çukur olaylarını tezgâhlayan FETÖ'cü generaller, rütbeli emniyet mensuplarıdır.

Kılıçdaroğlu "Alevi" notu ile paylaştığı videoda da "ben Aleviyim, onları (Alevileri) seçemeyiz algısını yıkmamız lazım" diyerek Sünni-Alevi ayrımına bir seçim öncesinde neden zemin hazırlıyor?

Kürtler ve Aleviler üzerinden çok tehlikeli bir ayrımcılık projesi bu. Biden'ın ihanet tezgâhı bu...

Unutmayalım bu ülkede Türk-Kürt, Sünni-Alevi kardeşliği için en büyük çabayı, çalışmayı Erdoğan yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun hesabı nedir?

Kılıçdaroğlu, hem Alevi, hem Kürt olduğu için mi bir proje elemanı olarak Batı başkentleri tarafından çok önemseniyor?

Dersimli olması mı onu projenin baş aktörü yapıyor?

Bugüne kadar hatırlatmadı da şimdi niye Alevi kimliğini öne çıkarıyor?

Türkiye üzerinde hesap yapan Batılı/Haçlı odaklar, Türk-Kürt, Sünni-Alevi ayrımı için asırlardır çabalıyor.

Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında iç savaşı hedefleyen bir kaosun taşlarını mı döşüyor?"

 

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