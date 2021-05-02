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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan skandal Demirtaş açıklaması! İçeride boşuna yatıyormuş
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal Demirtaş açıklaması! İçeride boşuna yatıyormuş

Terör destekçisi HDP'li Selahattin Demirtaş'a haksızlık yapıldığını iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Demirtaş içeride boşu boşuna yatıyor" diyerek küstah açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:14:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan skandal Demirtaş açıklaması! İçeride boşuna yatıyormuş

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım suçundan hapis cezası alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la ilgili "Niye sahip çıkma gereği duydunuz? Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, verdiği cevapta HDP'li Selahattin Demirtaş da dahil terör ve casusluk gibi suçlardan yargılanan birçok kişiye haksızlık yapıldığını savundu.

"Demirtaş'a haksızlık yapıldı"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar halen. Gazeteci olarak görüp görmemem değil konu. Selahattin Demirtaş da Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Boşu boşuna yatıyorlar içeride."

 

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