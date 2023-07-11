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Gündem Kılıçdaroğlu’ndan skandal 'Avrupa Birliği' çıkışı! 'AB’nin yolu Demirtaş’tan geçiyor'
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan skandal 'Avrupa Birliği' çıkışı! 'AB’nin yolu Demirtaş’tan geçiyor'

Yeniakit Publisher
2023-07-11 15:55:00 - 2023-07-11 16:07:40

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, İsveç ve NATO üçlü görüşmesinden uzlaşı çıkmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu AB'ye üye olmanın yolunun ise Demirtaş, Kavala ve Yanardağ'ın serbest bırakılması ile olacağını açıklayarak terör suçlularını bir kez daha korumaktan geri durmadı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, İsveç ve NATO üçlü görüşmesinden uzlaşı çıkmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu AB'ye üye olmanın yolunun ise Demirtaş, Kavala ve Yanardağ'ın serbest bırakılması ile olacağını açıklayarak terör suçlularını bir kez daha korumaktan geri durmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde dünkü kritik zirve yer aldı.

'AB’NİN YOLU DEMİRTAŞ’TAN GEÇİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve NATO üçlü görüşmesinden uzlaşı çıkması, Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, skandal sözlere bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına vurgu yaparak şöyle konuştu:

“AB’nin demokratik standartlarını yerine getirmezseniz sizi AB’ye almazlar. Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun? Demokrasinin ve AB’nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB’nin yolu Demirtaş’tan, Emine Şenyaşar’dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB’nin yolu Diyarbakır’da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri’nden geçiyor.”

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Yorumlar

Hasan

Hala akıllanmamış,gideceksin,başka çaren yok,yüzsüz

Ebu Suud

ulan hâlâ akıllanmadın bölücülük yapıyorsun yatacak yerin yok !
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