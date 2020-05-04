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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:03:13 -
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında mayına basarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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