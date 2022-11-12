Kılıçdaroğlu'ndan samimiyetsiz sözler! Yakında bunu da derse şaşırmayın

Partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İş İnsanlarıyla Buluşma Toplantısı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli insansız hava araçlarının mimarı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile yıllar önce yaptığı görüşmeyi anlattı.

Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için yana yakıla kendisine destek arayan ancak bir türlü umduğunu bulamayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ben SİHA'ları yapan, şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan iş insanıyla da görüştüm. Ama daha evlenmeden önce görüştüm. İkitelli'deki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. O zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı, engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz dedim."

Öte yandan geçmişte Selçuk Bayraktar'a engellerin kaldırılması için teminat verdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larına karşı çıkan Sezgin Tanrıkulu gibi adamlara ses çıkarmaması "samimiyetsizlik" olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz sözleri "Yakında başörtüsü yasağını ben kaldırdım dediği gibi İHA ve SİHA'lar bizim sayemizde üretiliyor derse şaşırmayın" dedirtti.