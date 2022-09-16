  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi başladı

İstanbul'da yakalanan İran casuslarının evinden çıkanlar şok etti! Yok artık

Ey İmamoğlu, bakımsızlıktan yolda kalan İETT’nin motorundaki yangını bak bakalım kim söndürdü

Büyük zam geliyor! Hepsinin fiyatı değişecek! 1 Ekim'den itibaren geçerli

Herkes merak ediyordu, ilk kez görüntülendi! İşte TOKİ örnek daireleri...

Elma toplamak için arazisine giden adam şoku yaşadı: Devlet bunu yapmazsa olaylar başlayacak

Büyükelçi Lee: Obüs ve KT-1T temel eğitim uçağına yönelik Türkiye ile savunma sanayi iş birliğini sürdüreceğiz!

Teşhirci şarkıcı Gülşen'le ilgili flaş gelişme

TOKİ sosyal konut taksitlerine yılda iki zam mı yapılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı

Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan partisine "6'lı Masa" talimatı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan partisine "6'lı Masa" talimatı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimi ve milletvekillerine "6'lı Masa"da konuşulan konular hakkında "değerlendirme yapılmaması" yönünde talimat verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:17:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan partisine "6'lı Masa" talimatı

Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının görüşmelerinde alınan veya alınacak kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı verdi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23