Kılıçdaroğlu'ndan 'katil Esed' açıklaması: Gönül rızasıyla...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programının ardından Expo 2021 Hatay’ın ilk lansmanına, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve parti yöneticileriyle birlikte katıldı.

Lansmanda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Suriye ile barış sağladıktan sonra Hatay ve Gaziantep'teki iş dünyasının, Suriye'de yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirtti.

"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Göreceksiniz güzel Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Buna inanmanızı istiyorum." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var"

"Suriyeli kardeşlerimiz var. Zaman zaman şikayet edilir Suriyeli kardeşlerimizden. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızasıyla kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız. Tüm bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız. Karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız ve sonra döneceğiz Avrupa Birliği’ne, diyeceğiz ki ‘Suriyeli kardeşlerimizin Suriye’de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok, bunların yapılması lazım. Bunların tamamını yapacağız.

"Dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz"

Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var, güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay’daki, Gaziantep’teki iş dünyasına diyeceğiz ki, ‘oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz.’ Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayacağız. ‘Yurtta barış dünyada barış' demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok."