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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gizli mesaj! 'Aday mısın değil misin? Ona göre hazırlık yapacağım'
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gizli mesaj! 'Aday mısın değil misin? Ona göre hazırlık yapacağım'

Yeniakit Publisher
2023-08-15 10:24:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na gizli mesaj! 'Aday mısın değil misin? Ona göre hazırlık yapacağım'

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'ün gündem belirleyen programlarından Taksim Meydanı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderdiği mesajı anlattı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Kararını ver belediye başkanı adayı mısın değil misin? Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım." dediğini aktardı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'ün gündem belirleyen programlarından Taksim Meydanı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderdiği mesajı anlattı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Kararını ver belediye başkanı adayı mısın değil misin? Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım." dediğini aktardı.

Hacı Yakışıklı, Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik, gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Gazteci Yarkadaş Taksim Meydanı'nda bomba bir kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin ardından Ahlatlıbel'de yaptığı konuşmada yaptıkları toplantının ayrıntılarını verdi.

Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde de Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na not gönderdiğini söyledi.

Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, partinin sürekli değişim tartışmaları ile anılmasından rahatsız olduğuna İmamoğlu'na bir mesaj ile iletti. Kararını ver belediye başkanı adayı mısın değil misin? Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam" dediğini aktardı.
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