Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na adaylık ayarı

Bir takım temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunduktan sonra kameralar karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu, kameralar önünde adaylık çekişmesi yaşadığı Ekrem İmamoğlu'na adeta ince bir ayar verdi. O anlarda İmamoğlu'nun yüzünün aldığı şekil ise dikkat çekti.

"Kendi başarısı değil"

"Belediye Başkanımız engelleri aşıp, İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum" diyerek sözlerine başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı. Hizmet İstanbul’a veriliyor, İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun, tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum.” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şekildeki konuşması üzerine Ekrem İmamoğlu kafasını salladı.

Dikkat çekici o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu sözlerin ardından gözlerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevirdi.