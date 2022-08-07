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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ettiği öğretmenlere provokatif çağrı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ettiği öğretmenlere provokatif çağrı!

SSK Genel Müdürü iken göstermelik bir sınavla terörist ve yandaşlarını kuruma dolduran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenleri kışkırtarak provokatif bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 22:48:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ettiği öğretmenlere provokatif çağrı!

 yeniakit.com.tr 

SSK Genel Müdürü olduğu dönemde, kağıtların bile okunmadığı ortaya çıkan göstermelik bir sınavla kuruma terörist ve yandaşlarını yerleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere doğru provokatif söylemlerini arttırarak devam ettiriyor.

Yalanları tek tek ortaya çıkınca her türlü yolu denemeyi mübah gören Kılıçdaroğlu bu kez de öğretmenleri kışkırtmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan provokatif çağrı

CHP lideri sosyal medya hesabından Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'yla ilgili yaptığı paylaşımda öğretmenlere seslenerek 'sınava girmeyin' çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz.

Öğretmenlere hakaret etmişti

Öte yandan öğretmenleri devlete karşı kışkırtmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı, akıllara "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem." ifadelerini getirdi.

Sınav kağıdını tınlayan yok! Kılıçdaroğlu sınav yaparsa işte böyle yapar!
Sınav kağıdını tınlayan yok! Kılıçdaroğlu sınav yaparsa işte böyle yapar!

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Sınav kağıdını tınlayan yok! Kılıçdaroğlu sınav yaparsa işte böyle yapar!

 

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