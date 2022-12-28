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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan gezicilere 'serbest kalacaksınız' vaadi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan gezicilere 'serbest kalacaksınız' vaadi!

Gezi davası sanıklarının cezalarının onanmasını Twitter hesabından değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezicileri serbest bırakacağının sözünü verirken, adalet sistemine "lanet" okudu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 21:04:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan gezicilere 'serbest kalacaksınız' vaadi!

 Yeniakit.com.tr 

Gezi Parkı davasında yargılanan sanıklar; Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen cezalar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezi finansörü Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların da 18'er yıl hapis cezalarının onanmasını Twitter hesabından değerlendirdi.

Adalete "lanet" okuyarak sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ile diğer gezi sanıklarını serbest bırakacaklarına söz vererek şu ifadeleri kullandı:

Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız!

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