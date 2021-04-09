Kılıçdaroğlu'ndan 'Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile ittifak' açıklaması

Buket Aydın'ın Koltuk programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Türkiye gündemine ilişkin soruları canlı yayında yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Millet İttifakı'nda yer alacak mı?' sorusuna da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair sorulan soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, yine lafı evirip çevirip konuyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına getirdi.

Partisi üst üste AK Parti’ye yenilen Kılıçdaroğlu, yıllardır seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aday olmaya cesaret bulamazken farklı adaylarla seçime girmeyi tercih ediyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarının ise Millet İttifakı’nın ortak adayı olacağını söyledi.

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aday göstermesini ‘otoriter rejim’ olarak belirten Kılıçdaroğlu şu şekilde konuştu:

Biz de Millet İttifakı var, demokratik kurallar vardır. İçinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi var yeni kurulan partiler ittifakta olmamakla beraber DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve diğer partiler var. Elbette böyle bir seçim kararı alındıktan sonra ittifakın liderleri olarak bir araya gelecek oturacağız. Millet İttifakı olarak tartışıp konuşacağız.

DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'nda yer alacak mı?

Buket Aydın’ın 'DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de Millet İttifakı arasında yer alacak mı?’ sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

Şu anda ittifak zaten yok her bir parti bağımsız. O partilerle özel bir anlaşma yok ama şunu birlikte seslendirebiliyoruz: Güçlendirilmiş Parlamenter sistem. Yani tek adam rejimden vazgeçip bu rejimin memlekete hangi felaketleri getirdiğine hep beraber tanık olduk. Dolayısıyla güçlü bir parlamenter sisteme ihtiyacımız var. İnsanların düşüncelerini özgürce açıklamalarına ihtiyacımız var.

HDP ile ittifakı gizleyen Kılıçdaroğlu, bu sözlerle DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin ilerleyen zamanlarda ittifakta yer alabileceğine dair açık kapı bıraktı.