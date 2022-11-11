Kılıçdaroğlu'ndan ekmeği siyasete alet edip millete hakaret eden Kolivar'a destek telefonu!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla arayarak "birliktelik" mesajı verdi.
Yeniakit.com.tr
Habertürk TV canlı yayınında, milli iradeyi yok sayarak seçmene "ekmek fiyatı" üzerinden "aptal" hakaretinde bulunan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a bir destek de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Kılıçdaroğlu, Müslümanların "nimet" diyerek baş üstünde tuttuğu ekmeği, siyasete alet edip, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" ifadesini kullanan Kolivar’ın ailesini arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla teselli etti.
Kılıçdaroğlu telefon görüşmesinde, oğluna Cihan Kolivar’a selamlarını iletmesini de söyledi.