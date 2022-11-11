  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan ekmeği siyasete alet edip millete hakaret eden Kolivar'a destek telefonu!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan ekmeği siyasete alet edip millete hakaret eden Kolivar'a destek telefonu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla arayarak "birliktelik" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 23:00:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan ekmeği siyasete alet edip millete hakaret eden Kolivar'a destek telefonu!

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında, milli iradeyi yok sayarak seçmene "ekmek fiyatı" üzerinden "aptal" hakaretinde bulunan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a bir destek de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, Müslümanların "nimet" diyerek baş üstünde tuttuğu ekmeği, siyasete alet edip, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" ifadesini kullanan Kolivar’ın ailesini arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar’ı telefonla teselli etti.

Kılıçdaroğlu telefon görüşmesinde, oğluna Cihan Kolivar’a selamlarını iletmesini de söyledi.

Tutuklanan Cihan Kolivar'ın sicili kabarık! Hem millet düşmanı hem İslam
Tutuklanan Cihan Kolivar'ın sicili kabarık! Hem millet düşmanı hem İslam

Gündem

Tutuklanan Cihan Kolivar'ın sicili kabarık! Hem millet düşmanı hem İslam

Cihan Kolivar'dan pişkin mesaj!
Cihan Kolivar'dan pişkin mesaj! "Silivri soğuk diyorlar ama..."

Gündem

Cihan Kolivar'dan pişkin mesaj! "Silivri soğuk diyorlar ama..."

TELE1 göz göre göre yalan yazdı! Cihan Kolivar'ı böyle savundular
TELE1 göz göre göre yalan yazdı! Cihan Kolivar'ı böyle savundular

Medya

TELE1 göz göre göre yalan yazdı! Cihan Kolivar'ı böyle savundular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23