Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Net bu kadar olmalı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3.100 TL olmalıdır" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işveren ve işçi temsilcilerinin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında, “Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3.100 TL olmalıdır” ifadelerini kullandı.