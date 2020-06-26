Kılıçdaroğlu'ndan, anket şirketlerinin balon yaptığı Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerce destekledikleri kendi yandaş anket şirketlerinin şişirilmesi ile gündeme gelen ABB ve İBB başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna cevap verdi.

Yapılan yandaş popülerlik araştırmalarında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığı belirtilerek, "Bu kadar popüler olmaları sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Tam tersine." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, bu iki isim 2023'te daha farklı bir göreve aday olma ihtimaline yönelik soru üzerine, "Bunu düşünmek kadar yanlış bir şey yok. Onlar şu anda belediye başkanı. Onların başarılı olması, onların yapılan anketlerde çok üstlerde çıkması, gönül ister ki cumhurbaşkanının da çok üstünde olsunlar, beni mutlu ediyor. Çünkü verdiğimiz mücadelenin artılarını görüyoruz. Aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

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Belediye başkanlarının başarılarını görmenin kendisini son derece mutlu ettiğini tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onun dışında belediye başkanlarımız ileride çok daha iyi yere gelirler. Gelsinler tabii. Bütün başarılar elbette ki ödüllendirilmeli ama şu anda ben bütün belediye başkanlarımın kendi bulundukları kente yoğunlaşmalarını, orada var olan sorunları çözmelerini, çok ciddi sorunlar var, azalan kaynakları en verimli şekilde kullanarak bu sorunları çözmeyi kafalarına koysunlar, bu çerçevede çalışsınlar. Şu anda yoğunlaşacakları tek şey var; Ekrem Bey İstanbul'a, Mansur Bey Ankara'ya, diğer belediye başkanlarımız bulundukları alanlarda kentlere yoğunlaşsınlar... İstanbul'un ve Ankara'nın kendine göre özelliği var. Ankara, Cumhuriyet'in başkentidir. Cumhuriyet'e yakışır bir başkent olmak zorundadır. Biliyorsunuz burada önceki belediye başkanıyla ilgili olarak Ankara'nın parsel parsel nasıl satıldığı ifade edilmişti, şimdi Mansur Bey Ankara'yı toparlıyor. Ankara'yı aynı zamanda bir kültür başkenti yapacak. İstanbul da aynı şekilde..."