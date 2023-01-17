Kılıçdaroğlu'ndan Akşener’in süngüsünü düşürecek rest! Meral Hanım deliye döner

Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimin alınamayacağına inanan İyi Parti'nin masaya Ekrem İmamoğlu’nun ismini getireceğini ileri süren Zafer Şahin, "Fakat bunu yaparlarsa hiç beklemedikleri bir teklifle karşı karşıya kalabilirler. Kılıçdaroğlu sürekli 'Ben Başbakan olacağım' diyen Akşener’e 'Madem benim adaylığıma ikna olmuyorsunuz, o zaman ben Başbakan olayım, siz Cumhurbaşkanı. Adayımız siz olun' resti çekebilir. İşte o zaman seyredin gümbürtüyü" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Akşener’in bu teklife evet deme imkânı HDP faktörü sebebiyle yok. Üstelik olası bir adaylık durumunda 2018’deki gibi bir sonuç alıp partiyi kaybetme riski de yüksek" dediği Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Altılı masada an itibarıyla çarşı karışık görünse de Kılıçdaroğlu adaylık yolunda epey bir mesafe almış gibi görünüyor. Masadaki genel başkanlardan birinin ifadesiyle, “Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu dışında bir ismin o masadan çıkması zor.”

Çünkü özünde bir mecburiyet masası olan 6’lı masada kontrol büyük ölçüde Kılıçdaroğlu’nda. Küçük dört sağ partinin desteği cebinde. Bu süreçteki en önemli hamlelerinden birini Akşener’in itirazlarına rağmen Babacan ve Davutoğlu’nu masaya dâhil ederek yaptı. Demokrat Parti ve Saadet’i de yanına çekerek masadaki güç dengesini kendi lehine şekillendirdi. Ve Akşener’i yalnızlaştırdı. Şimdi masayı kurgulayan aktör olmanın meyvelerini topluyor.

Gelinen noktada Akşener’in elinde sadece Ekrem İmamoğlu kartı kaldı. İyi Parti’nin seçim afişleri ve videolarında Akşener ve İmamoğlu abartılı bir şekilde yan yana gösteriliyor. Siyaseti bilmeyen birine o videoyu gösterin, İyi Parti’nin ‘Eş başkanlık modeli’ne geçtiğini düşünür. Görünen köy kılavuz istemez. Kılıçdaroğlu ile seçimin alınamayacağına inanan İyi Parti masaya İmamoğlu’nun ismini getirecek.

Fakat bunu yaparlarsa hiç beklemedikleri bir teklifle karşı karşıya kalabilirler. Kılıçdaroğlu sürekli “Ben Başbakan olacağım” diyen Akşener’e “Madem benim adaylığıma ikna olmuyorsunuz, o zaman ben Başbakan olayım, siz Cumhurbaşkanı. Adayımız siz olun” resti çekebilir. İşte o zaman seyredin gümbürtüyü.

Akşener’in bu teklife evet deme imkânı HDP faktörü sebebiyle yok. Üstelik olası bir adaylık durumunda 2018’deki gibi bir sonuç alıp partiyi kaybetme riski de yüksek. Mecburiyet masasında son durum böyle."