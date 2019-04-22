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Kılıçdaroğlu’ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 17:53
Kılıçdaroğlu’ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren milletimiz kendi kaderini kendi belirlemiş, ülkemiz tüm güçlükleri aşan milli bir iradeyle, dünyanın saygın ülkeleri arasındaki yerini almıştır. Güzel ülkemizin tüm vatandaşları eşit haklara ve sorumluluğa sahiptir. Hiç kimse diğerinden üstün değildir; herkes milli iradenin ortak parçasıdır. Bu iradenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekâleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM’nin görevidir.


Öte yandan esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM’nin kuruluşunun 99. yıldönümünde başta Büyük Atatürk olmak üzere milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını feda eden kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 17:53
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