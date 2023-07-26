  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Partililer toplanıp protesto etti

İsrail medyasında dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir!

Twitter'ın X'e dönüşmesi tahmini: marka değerinden 20 milyar doları silecek! Miktar yorumu

MNG Kargo: Dev şirket satıldı: Ünlü şirketin yeni sahibi bakın kim!

Rus bankacılık sektöründen rekor seviyede net kar! Piyasaya damga vurdu: 19 milyar dolarlık

Paşinyan kuyruğu indirdi: Uzun süre çatışma düzeni içinde yaşayamayız

Kılıçdaroğlu Oda TV'yi hedefe koydu! 'Geliri nereden onu sorun'

AK Parti'den ittifak yorumu: Seçimden önce 'demokrat dede' seçimden sonra...

Türkiye geliştirdi: KIZILELMA, ANKA-3 o sınıftaki İHA'ları uçuracak belli oldu! Heyecanlandıran açıklama

Son dakika haberi: BM'den flaş kutsal kitap kararı! İlgili flaş karar, kabul etti
Gündem Kılıçdaroğlu'nda rekor düşüş... Bu istatistik bile CHP'deki hazin durumu açıklıyor
Gündem

Kılıçdaroğlu'nda rekor düşüş... Bu istatistik bile CHP'deki hazin durumu açıklıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-26 10:37:00 -
Kılıçdaroğlu'nda rekor düşüş... Bu istatistik bile CHP'deki hazin durumu açıklıyor

Değişim çağrılarına kulak asmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da en çok takipçi kaybeden siyasi parti başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye verdiği milletvekilleri ile meclise önceki seçime kıyasla vekil kaybederek girdi.

TBMM'de sağ partiler çoğunluk olurken, seçim öncesi para ödenen medya kanalları ve anket şirketleri aracılığıyla da "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belli oldu. Sandıkta yüzde 48 alan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti.

Seçim sürecinde Twitter'da milyonlarca görüntülenme ve takipçi ile gündemden düşmeyen Kılıçdaroğlu bu defa sosyal medyanın kaybedeni oldu.

Yayınlanan istatistiğe göre 100 binden fazla takipçi kaybeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'da en çok takipçi kaybeden siyasi parti başkanı oldu.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEĞİŞİME KULAK TIKADI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçtiği 2010'dan bu yana 10'dan fazla seçim kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, son kaybettiği seçime rağmen istifa etmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na tokat en yakınından geldi! Sesi 100 metre ötede yankılanacak
Kemal Kılıçdaroğlu’na tokat en yakınından geldi! Sesi 100 metre ötede yankılanacak

Medya

Kemal Kılıçdaroğlu’na tokat en yakınından geldi! Sesi 100 metre ötede yankılanacak

Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama
Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

Siyaset

Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

Kılıçdaroğlu Oda TV'yi hedefe koydu! 'Geliri nereden onu sorun'
Kılıçdaroğlu Oda TV'yi hedefe koydu! 'Geliri nereden onu sorun'

Siyaset

Kılıçdaroğlu Oda TV'yi hedefe koydu! 'Geliri nereden onu sorun'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Xlll

Yeni akit biraz gündemin ekonomi olsun bak .. market kira fiyatları asgari ücretli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23