Kılıçdaroğlu'nda rekor düşüş... Bu istatistik bile CHP'deki hazin durumu açıklıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye verdiği milletvekilleri ile meclise önceki seçime kıyasla vekil kaybederek girdi.

TBMM'de sağ partiler çoğunluk olurken, seçim öncesi para ödenen medya kanalları ve anket şirketleri aracılığıyla da "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belli oldu. Sandıkta yüzde 48 alan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti.

Seçim sürecinde Twitter'da milyonlarca görüntülenme ve takipçi ile gündemden düşmeyen Kılıçdaroğlu bu defa sosyal medyanın kaybedeni oldu.

Yayınlanan istatistiğe göre 100 binden fazla takipçi kaybeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'da en çok takipçi kaybeden siyasi parti başkanı oldu.



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DEĞİŞİME KULAK TIKADI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçtiği 2010'dan bu yana 10'dan fazla seçim kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, son kaybettiği seçime rağmen istifa etmedi.