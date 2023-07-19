Kılıçdaroğlu’na yapılan darbe girişimi deşifre olmuştu! Gizli toplantıdaki isim Muharrem Erkek konuştu CHP'nin gündemi: Sızıntı...

Oda tv’nin haberi şöyle;

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlup olarak ayrılması ve tabandan yayılan istifa çağrılarına karşı koltuğundan ayrılmaması üzerine CHP'de de değişim tartışmaları başladı.

Seçimlerin ardından değişim anlayışını en güçlü şekilde talep edeceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konuda çalışma yapacağının sinyalini vermişti.

Bu minvalde CHP'de değişim için yapılan Ekrem İmamoğlu önderliğindeki toplantıya ait görüntüler FETÖ vari yöntemle sızdırıldı.

Değişim Gerçeği adlı Youtube kanalından yayınlanan toplantı "İşte yüzyılın ihaneti... Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet" başlığıyla paylaşıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paylaşımda kullanılan başlık ve açıklama kısmında yazılan ifadelere bakıldığında hesabın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir hesap olduğu anlaşılmakta.

İktidara yakın medyada da yayınlanan görüntüler "ihanet ve darbe" başlığıyla yayınlandı.

Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'nin ileri gelen isimlerinden Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel gibi isimler yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ ATADIĞI İSİM

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilen Engin Özkoç’un da adı toplantıda geçen isimlerden.

Engin Özkoç, fiili olarak toplantıya katılmasa da toplantıdaki isimlerle irtibat halinde olduğu konuşmalardan belli oluyor.

Gökhan Günaydın'ın "Engin Bey ile ben görüştüm cuma günü müydü galiba öyleydi. Bu, hani bu bilgiyi aldığım bilgiyi kullanacağımı kendisine de söylediğim için burada aktarıyorum." ifadelerine karşı araya giren Engin Altay, hangi Engin'den bahsettiğini sorunca Gökhan Günaydın, "Engin Özkoç evet, Engin Özkoç" diye yanıt veriyor.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin de ‘değişim’ hareketi içerisinde olduğu ancak ABD’de olması sebebiyle toplantıya katılmadığı ifade edildi.

Ayrıca CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de toplantıda yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.

İLK AÇIKLAMA ODATV'YE

Odatv, toplantıda yer alan isimlerden CHP PM üyesi Muharrem Erkek'e ulaştı.

İşte Muharrem Erkek'in Odatv'ye verdiği yanıtlar...

Merhaba, Muharrem Bey, Odatv'den Uğur Can Biçer ben nasılsınız?

-Sağolun. Delege seçimlerimiz başlıyor Çanakkale'deyim.

Bugün "Değişim Gerçeği" adlı Youtube kanalında Ekrem İmamoğlu başkan ile birlikte CHP'nin ileri gelen isimleriyle toplantı yaptığınız bir video paylaşıldı. 14 dakikalık video "İŞTE YÜZYILIN İHANETİ! KILIÇDAROĞLU’NA TARİHİ İHANET!" başlığıyla duyuruldu. Bu toplantıyı kim sızdırdı, bilginiz var mı, değerlendirmeniz nedir?

-Bilmiyorum, şu anda da bir değerlendirme yapmayayım. Daha sonra yapacağız zaten.

Ne zaman yaparsınız değerlendirmeyi, kamuoyuna yansıdı ve konuşuluyor?

-Uygun bir zamanda yapacağız. Pazar günü Parti Meclisi toplantısı var zaten. Delege seçimlerimiz başlıyor. Biliyorsunuz yoğunuz, iyi çalışmalar diliyorum.