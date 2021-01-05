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Gündem Kılıçdaroğlu’na tazminat cezası
Gündem

Kılıçdaroğlu’na tazminat cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında söylediği ’FETÖ Borsası’ sözü nedeniyle AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’a 5 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:47:00 -
Kılıçdaroğlu’na tazminat cezası

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski milletvekili Şamil Tayyarın, "Gaziantep’te, Kayseri’de FETÖ borsası var. Kayseri'ye gidin Mustafa Elitaş’a sorun anlatsın" sözlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılçıdaroğlu’na, Kayseri 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Bugün görülen karar duruşmasında Kılıçdaroğlu’nun avukatı Ahmet Nazif Yücel hazır bulundu. Avukat Nazif Yücel, duruşmada delillerin incelenmesi ve tanık dinletme talebinde bulundu. Fakat mahkeme bu talebi reddetti. Mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu’nu 5 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Karardan sonra açıklama yapan avukat Ahmet Nazif Yücel, Kılıçdaroğlu'na haksız bir tazminat kararı çıktığını ileri sürerek bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Yücel, "AK Parti’nin eski Milletvekili Şamil Tayyar ile mevcut Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş arasındaki tartışmayı gündeme taşıdığı için yargılandı. Türk yargısı gerçeklerin üzerine gidip adalet dağıtması gerekirken, Genel Başkanımıza sanki sözleri ilk söyleyen kendisiymiş gibi dava açıldı ve tazminata mahkum edildi. Bunu anlamak mümkün değil. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

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Yorumlar

Arif

Keriz parası tatlı olur
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