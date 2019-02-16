Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Peş peşe gittiler...

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile örtülü ittifak kuran CHP'deki ideolojik savrulmalardan rahatsız olan ve aday gösterilmediği için Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine küsen partililerin adresi Demokratik Sol Parti (DSP) oldu. 50'ye yakın il, 300'e yakın ilçede seçime girecek partinin adaylarının büyük çoğunluğu halihazırda görevde olan CHP'li belediye başkanlarından oluşuyor. Geriye kalan isimleri de CHP teşkilatları oluşturuyor.

Peşpeşe transfer oldular





İstanbul'da DSP'nin en önemli transferi eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül oldu. CHP Şişli'de henüz sahaya bile inememişken Sarıgül, her gün mahalle mitingleriyle gövde gösterisi yapıyor. CHP eski milletvekili ve eski Belediye Başkanı Selami Değirmenci yine DSP listesinden Silivri'ye talip oldu. Avcılar'ın tekrar aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli mevcut ilçesinde DSP'den aday olurken, CHP'li eski yöneticiler Ali Fatinoğlu Bakırköy'de, Hayri Erçağ ise Küçükçekmece'de DSP'den aday gösterildi. İstifalara dün bir isim daha eklendi. Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar da CHP'den ayrıldı. DSP'ye göz kırpan Hazinedar'ın bu partiden Beşiktaş'ta aday olması bekleniyor. DSP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için de zemin yokluyor. İstanbul için CHP eski genel başkan yardımcılarından Mehmet Sevigen'e teklif iletildiği öğrenildi.

Ege'de sıkıntı büyük

CHP, 'kale' olarak gördüğü Ege Bölgesi ile Marmara'da da büyük sıkıntı yaşıyor. CHP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da DSP'ye geçti. Muğla'da Sevgi Küpelioğlu, İzmir'de Selçuk Karakülçe, İzmir-Tire'de Tayfur Çiçek, İzmir-Karaburun'da Dinçer Özlüoğlu, İzmir-Çeşme'de Muhittin Dalgıç, Bursa-Yıldırım'da Bahattin Kuşoğlu, Balıkesir-Edremit'te Kamil Saka, Balıkesir-Bandırma'da Dursun Mirza, CHP'ye küsüp DSP listelerine giren isimler oldu. Bandırma'da ayrıca CHP İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve parti yönetimi tüm görevlerinden istifa etti.

Antalya'nın yönü DSP

Akdeniz'de özellikle de Antalya, CHP'nin sıkıntı yaşadığı yerler arasında. CHP meclis üyesi Mustafa Reşat Oktay büyükşehir belediye başkanlığına, CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan da Muratpaşa İlçe Belediyesi'ne DSP listelerinden talip oldu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile Aksu eski Belediye Başkanı İsa Yıldırım da DSP saflarına katıldı.

Celal Doğan da bölecek

Adana'da Selami Gördebil, Mersin'de Emrah Küçükkaptan, Yalova-Subaşı'da Ersöz Zümbül, Ankara-Çankaya'da Haydar Yılmaz, Eskişehir'de Dilara Tambova, Eskişehir-Mihalıççık'ta Haydar Çorum, Kırklareli'de Suat Bahçekapılı CHP'den yüz çevirip DSP'ye katılanlar arasına girdi. Bir dönem CHP ve HDP saflarında siyaset yapan Celal Doğan ise Gaziantep'te DSP çatısı altında sol oylara talip oldu.

Bir istifa da Beşiktaş'ta

İstanbul’da Beşiktaş ilçesinin CHP’li eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yazılı açıklamasında, kendisine parti içerisinde kumpas kurulduğunu iddia eden Hazinedar, “Bu insanlarla ve anlayışla yıllardır mücadele ediyorken hep sözlerine güvendiğim Sayın Kılıçdaroğlu’nun da bu anlayışın egemen olmasına dair siyaseti, CHP’den istifa zaruretini ortaya çıkarmıştır” ifadesini kullandı. Dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosuna sunan Hazinedar, değil 6 ok içerisindeki ‘devrimcilik’ ilkesi, partide ‘değişimciliğin’ bile bulunmadığını dile getirdi. “İnsani tarafını yitiren bu yapıda bulunmak, her türlü izahtan vareste durumdadır” diye yazan Hazinedar, geçen hafta eski Ordu Milletvekili Mazhar Haznedar’ın cenaze duyurusunun yapılmadığını, duyuruyu yapmayan CHP İstanbul İl Başkanı ve Beşiktaş İlçe Başkan Vekilinin tüm insani duygularını yitirmiş olduğunu öne sürdü. Hazinedar, Ocak 2018’de İçişleri Bakanlığınca açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

4 başkan DP'ye geçti

Listelerinde HDP’li isimlere yer veren CHP’nin tek sıkıntısı DSP değil. CHP’den istifa eden eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Bağımsız Türkiye Partisi’nden adaylığını açıklarken, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da bağımsız aday olarak seçimlere gireceğini kaydetti. CHP’lilerin göç ettiği bir diğer adres ise Demokrat Parti (DP) oldu. Görevdeki Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, Denizli’nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay DP çatısı altında seçime girecek.



Yeni Şafak