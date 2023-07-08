Kılıçdaroğlu’na özendi! Fatih Altaylı’dan rezil el hareketleri
CHP yandaşı Fatih Altaylı, son vergi zamlarını değerlendirirken mide bulandırdı.
Gazeteci Fatih Altaylı MTV'den KDV'ye gelen zamları kendince eleştirdi. Yayınladığı videoda, zamların hukuki olmadığını ileri süren Altaylı, yaptığı el hareketleriyle mide bulandırdı. Büyük tepki çeken Altaylı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünden yaptığı ahlaksızlığı hatırlattı.
İşte o görüntüler:
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