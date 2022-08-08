Kılıçdaroğlu'na öyle bir gaz verdi ki... 'Buyrun sayın Cumhurbaşkanım'

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CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması adlı etkinliğin açılış konuşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Cumhurbaşkanım" diye hitap etti.

Gürkan konuşmasına, "O cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak 13. Cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak." ifadeleri ile başladı.

Öyle bir gaza getirdi ki..

CHP'li Gürkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye şöyle davet etti:

Sayın cumhurbaşkanım yüksek teşriflerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim.

Belediye başkanının konuşması ile coşan Kılıçdaroğlu da sözlerine, "Sayın Belediye Başkanımız gayet güzel dokunaklı bir konuşma yaptı." diyerek başladı.