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Medya Kılıçdaroğlu'na çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Medya

Kılıçdaroğlu'na çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-05-31 13:01:00 -
Kılıçdaroğlu'na çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu

CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdiği bugünkü köşesinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu bırakması gerektiği görüşünü ifade etti.

CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdiği bugünkü köşesinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu bırakması gerektiği görüşünü ifade etti.

Doğru, “Türkiye'de halk, partilerden ve liderlerinden gelişmiş demokrasi ölçüleri arıyor. Gelişmiş demokrasilerde parti lideri yaptığı strateji ve kurduğu model tutmaz da seçimi kaybederse bir son konuşma yapıp ayrılıyor. Yerini halkı ikna edip inandıracak genç birine bırakıyor” diye yazdı.

“Kılıçdaroğlu! Seçimi kaybetti. Bahane arayamaz. Koltuk kolik olmaz” diyen Doğru, "Kılıçdaroğlu da gördü. İleri demokrasi gereği ‘koltuk kolik’ olmayacaktır; tahminime göre 'Ben Kemal gidiyorum' diyecektir” ifadelerini kullandı.

 
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