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Medya Kılıçdaroğlu'na çok büyük şok! Bakalım şimdi ne yapacak
Medya

Kılıçdaroğlu'na çok büyük şok! Bakalım şimdi ne yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-06 11:15:00 -
Kılıçdaroğlu'na çok büyük şok! Bakalım şimdi ne yapacak

CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar, CHP yönetimini şok eden bir yazıya imza attı.

CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar, CHP yönetimini şok eden bir yazıya imza attı. 

Birgün gazetesindeki köşesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pek çok hata yaptığını belirten Sağlar, "10 ay sonra yapılacak belediye seçimlerine CHP katiyen bugünkü yönetim kadrosuyla gitmemeli. Tersi olursa başarıdan daha çok aday belirlemede şaibe öne çıkar. Belediye Başkan ve meclis üyesi adaylarını o yerde yaşayan partili tüm üyeler seçmeli…" dedi.

CHP'nin genleriyle oynansa da, tabanının halen sol olduğunu kaydeden Sağlar, "CHP yeniden yapılanmalı. Yıllardır seçim kazanamayan Genel Merkez yönetimi baştan sona değişmeli, tüm kadrolar CHP’nin özüne uygun bir şekilde bütün üyelerin katılımıyla seçilmelidir. Parti tüzük ve programı temel ilkelerinden vazgeçmeden hemen yapılacak kurultayda yenilemelidir" ifadelerini kullandı.

 
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Yorumlar

ahmet yüksel

çürük soğanla kokmuş ciğerden yahni olmaz. süngü dipçik zulum ceberrut anayasa yetmedi 5816 heykellerin arkası ile ayakta görünüp zulme devam ettiniz. Yeter be artık gidin geldiğiniz yere kandile orada geberin.
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