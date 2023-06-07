Kılıçdaroğlu’na bir soğuk duş ta ittifak ortaklarından!

14 Mayıs’ta yapılan seçimlere CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek, Saadet Partisi’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş geldi. Koalisyonun küçük ittifak ortakları Meclis başkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkartma kararı aldı. İttifak ortakları CHP’nin adayını desteklemeyecekler.

GELECEK VE DEVA PARTİLİ VEKİLLER SEÇİMİN ARDINDAN CHP’DEN AYRILDI

CHP listelerinden seçimlere giren Deva Partisi 15, Gelecek ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise 3 milletvekilini Meclis’e soktu. Böylece toplamda CHP, bu partilere 38 vekil vermiş oldu. Gelecek ve Deva Partili milletvekilleri, seçimin ardından CHP’den ayrıldı.

CİHAN PAÇACI İYİ PARTİ’NİN ADAYI

AK Parti ve MHP’nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı ise Tekin Bingöl oldu. Cihan Paçacı ise İyi Parti’nin adayı olarak seçime katılacak.

GELECEK VE SAADET’TEN ORTAK ADAY

Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun’u Meclis başkanlığına aday gösterdi. Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu’nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

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