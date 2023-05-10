Kılıçdaroğlu'na Başdanışmanı Saka'dan yalanlama

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Tamer Saka, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında partisinin ekonomik politikalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saka, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "418 milyar doları Türkiye’ye getireceğim ve sizlere vereceğim" sözlerini yalanladı.

Tamer Saka'nın açıklamaları şu şekilde;

"Sonuçta bu bir ideal, Sayın Genel Başkanın ifade ettiği şu. Şunu ortaya koymak çok önemli. Böyle bir büyüklükten bahsediyoruz. Dünyanın farklı yerlerine gitmiş olabilir. Nerede olduğunu spesifik olarak ben bilmiyorum. Arkadaşlar çalışıyorlar. Bunlar üzerine çalışılması konular. Mutlaka onlar da var içerisinde. Belli varsayımlarla yapılan hesaplamalar var. Bu konu zannediyorum ki, inşallah hükümete geldiğimiz bir gün onunla ilgili gerekli bir ekip kurulacaktır. Bu ekip bu hedef doğrultusunda, bu çalışmalarını yapıp kamuoyuyla paylaşacaktır. Şu saatte bir şey söylemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum"