Kılıçdaroğlu yine rezil kepaze oldu! Şu akla şu mantığa bakın

Gafları, çarkları ve birbirine zıt ifadeleri ile nam salan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, bir kez daha rezil oldu.

AK Parti iktidarının üreticinin elinde kalan patatesleri alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtması sonrası Kılıçdaroğlu’ndan akılalmaz eleştiriler geldi. Konuya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Vatandaşa soğan, patates dağıtıyor şimdi, şu akla, şu mantığa bakın” dedi.

2 ayrı önce tam tersini söylemiş

Patates ve soğan üreticilerinin mağduriyetini gideren AK Parti iktidarını eleştiren Kılıçdaroğlu’nun sadece 2 Ay önce patates konusunda iktidarı eleştirdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, iktidarın patates üreticilerinin sorunları ile ilgilenmediği söyleyen Kılıçdaroğlu “Sen onların ürünlerin aldın ve fakir fukaraya dağıttın da biz karşı mı çıktık?” diye soruyor.