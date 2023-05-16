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Siyaset Kılıçdaroğlu yine PKK diyemedi
Siyaset

Kılıçdaroğlu yine PKK diyemedi

Yeniakit Publisher
2023-05-16 19:14:00 -
Kılıçdaroğlu yine PKK diyemedi

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerler için bir taziye mesajı paylaştı. Seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarının desteğini alan Kılıçdaroğlu taziye mesajında terör örgütünün adını telaffuz edemedi.

Bugün Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olurken, çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.

Yine PKK diyemedi

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında, dünyanın en kanlı terör örgütünün adını yine söylemedi.

 
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