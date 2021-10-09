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Gündem Kılıçdaroğlu ve Akşener saklanacak delik arar şimdi! HDP'den teröristbaşı için özgürlük kampanyası
Gündem

Kılıçdaroğlu ve Akşener saklanacak delik arar şimdi! HDP'den teröristbaşı için özgürlük kampanyası

HDP, Terör örgütü PKK'nın kurucusu ve bebek katili Abdullah Öcalan için sosyal medyada kampanya başlattı. HDP'li isimler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 14:53:00 -
Kılıçdaroğlu ve Akşener saklanacak delik arar şimdi! HDP'den teröristbaşı için özgürlük kampanyası

 Yeni Akit/Ankara 

HDP tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sosyal medya platformlarında 'özgürlük kampanyası' başlatıldı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük kampanyasına destek veren Terör sevici HDP'nin Eski Genel Başkanı Sezai Temelli, “Tecrid ve savaştan beslenen faşist rejimden ancak barış ve demokrasi mücadelesini yükselterek ve örgütleyerek kurtulabiliriz. Tecride karşı mücadele demokrasi ve insan hakları mücadelesidir. Demokratikleşme için barış, barış için muhatabıyla müzakere” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

zillet muttefikleri aponun/pkk nin askeri!!!!!

hala ataturk, cumhuriyet, demokrasi, baris diyor.... butun bu kavramlara dusmanlik icin irtifak yapanlar!!!!!! patron biden oyke istiyor
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