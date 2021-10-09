Kılıçdaroğlu ve Akşener saklanacak delik arar şimdi! HDP'den teröristbaşı için özgürlük kampanyası

Yeni Akit/Ankara

HDP tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sosyal medya platformlarında 'özgürlük kampanyası' başlatıldı.



Teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük kampanyasına destek veren Terör sevici HDP'nin Eski Genel Başkanı Sezai Temelli, “Tecrid ve savaştan beslenen faşist rejimden ancak barış ve demokrasi mücadelesini yükselterek ve örgütleyerek kurtulabiliriz. Tecride karşı mücadele demokrasi ve insan hakları mücadelesidir. Demokratikleşme için barış, barış için muhatabıyla müzakere” ifadelerini kullandı.

