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Siyaset Kılıçdaroğlu tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka oldu
Siyaset

Kılıçdaroğlu tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka oldu

Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:47:00 -
Kılıçdaroğlu tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka oldu

YENİ AKİT  ANKARA

Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor. [email protected] tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.

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