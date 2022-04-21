Kılıçdaroğlu tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka oldu
Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.
YENİ AKİT ANKARA
Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor. [email protected] tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.