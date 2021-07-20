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Siyaset Kılıçdaroğlu, "Suriyelileri göndereceğim" demişti... Babacan'dan olay cevap
Siyaset

Kılıçdaroğlu, "Suriyelileri göndereceğim" demişti... Babacan'dan olay cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim malzemesi yaptığı Suriyeli mülteciler için, "Ülkelerine göndereceğiz" şeklindeki ifadesine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 16:03:00 -
Kılıçdaroğlu, "Suriyelileri göndereceğim" demişti... Babacan'dan olay cevap

Geçtiğimiz günlerde Suriyeliler üzerinden seçim vaatlerinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Türkiye'de yaşayan Suriyelileri geri yollayacağını belirterek, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri; Suriyelileri Suriye'ye göndermek olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, bugün Hatay’ın Antakya ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Memleketlerine uğurlayacağız" dediği Suriyeli mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu.

Babacan, "Bazı partiler Suriyelilerin hepsini oy için göndereceğiz diyecekler ama yapamayacaklar" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun popülizminin yapılacağını da biz biliyoruz. Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, ‘Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz’ diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Biz gerçekçiyiz. Suriyelilerin çözümünü Suriye’de aramak gerekir. Suriye politikasının tamamen yeniden yazılması gerekiyor"

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Yorumlar

İsmail Uysal

ASLINDA İKİ YALANCI İFTRACI BİRBİRİNE ÇOK YAKIŞIYOR  
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ali

ya kardeşim şu insanları sürekli aşagilamayın!ölümden kaçıp buralara geldiler!kimsenin topragi, ülkesi garantide değil kimin basina ne gelir belli olmaz!
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