Kılıçdaroğlu, "Suriyelileri göndereceğim" demişti... Babacan'dan olay cevap

Geçtiğimiz günlerde Suriyeliler üzerinden seçim vaatlerinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Türkiye'de yaşayan Suriyelileri geri yollayacağını belirterek, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri; Suriyelileri Suriye'ye göndermek olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, bugün Hatay’ın Antakya ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Memleketlerine uğurlayacağız" dediği Suriyeli mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu.

Babacan, "Bazı partiler Suriyelilerin hepsini oy için göndereceğiz diyecekler ama yapamayacaklar" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun popülizminin yapılacağını da biz biliyoruz. Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, ‘Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz’ diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Biz gerçekçiyiz. Suriyelilerin çözümünü Suriye’de aramak gerekir. Suriye politikasının tamamen yeniden yazılması gerekiyor"