Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de konuşurken Yılmaz Özdil'den 'guguk kuşu' göndermesi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV canlı yayınında konuşurken Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil'den 'guguk kuşu' göndermesi geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV canlı yayınında konuştu.
Kılıçdaroğlu yayında İsmail Saymaz ve Uğur Dündar tarafından yerden yere vuruldu.
CHP Genel Başkanı Sözcü TV canlı yayınında konuşurken Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir Twitter mesajı geldi.
Dündar, "Guguk kuşu’nun pişkinliği hayranlık verici." dedi.
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