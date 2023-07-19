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Siyaset Kılıçdaroğlu sızan toplantıyı ilk defa değerlendirdi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu sızan toplantıyı ilk defa değerlendirdi!

Yeniakit Publisher
2023-07-19 16:42:00 -
Kılıçdaroğlu sızan toplantıyı ilk defa değerlendirdi!

CHP MYK’sında Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapılan toplantı konuşuldu. Toplantıda, Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’ın istifa etmesi gerektiği ifade edilirken Kemal Kılıçdaroğlu ise videoyu “kabul edilemez” olarak niteledi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’li kurmayların sızdırılan online toplantısı gündeme bomba gibi düştü.

Olağanüstü toplanan CHP MYK'sında sızan toplantı görüşüldü.

Edinilen bilgilere göre MYK üyeleri CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın görevden alınması gerektiğini dile getirdi.

CHP’li kurmaylar Özgür Özel’i kastederek “Sizi Meclis’te temsil eden ismin böyle bir işe girişmesi kabul edilemez, burada konuşulanları aktarmadığı ne malum, istifa etmeli" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söz konusu videoyu “kabul edilemez” olarak nitelediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından parti içi tartışmaların kamuoyu önünde yapılmamasını istediği de belirtildi.
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Tanju Özcan hariç tüm belediye başkanları çağrıldı!

Öte yandan CHP’de bir diğer kritik toplantı cumartesi günü belediye başkanlarıyla yapılacak. CHP Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışında tüm belediye başkanları davet edildi. İmamoğlu’nun da aralarında olduğu büyükşehir belediye başkanlarının tamamının toplantıya katılımının beklendiği ifade edildi.

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