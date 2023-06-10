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Gündem Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmenin suçunu kırsal kesime attı! İsmail Saymaz sordu, Bay bay Kemal’in eli ayağına dolandı
Gündem

Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmenin suçunu kırsal kesime attı! İsmail Saymaz sordu, Bay bay Kemal’in eli ayağına dolandı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 13:29:00 -

Dün gece Sözcü TV’de gazetecilerin karşısına çıkan CHP koltuk bağımlısı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmenin suçunu köylülere attı. İsmail Saymaz’ın “bu seçim kaybedildi, bu seçimi neden kaybettiniz” sorusuna, Kılıçdaroğlu, milyonların bildiği ama kendisinin yeni öğrendiği kırsal kesimden az oy alması olarak cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz tarafından kendisine yöneltilen, “bu seçimi kaybettiniz nedeni nedir” sorusuna cevap verirken eli ayağına dolandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında, topyekün muhalefetin desteğini almasına karşın seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası sessizliğini ilk kez bozdu.

İsmail Saymaz'ın sorusu esnasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerildiği ve sinirlendiği anlar gözlerden kaçmadı.

21 yıldır kaybettiği seçimlerin sorumlusu olarak hazırladığı raporu açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, kırsal kesimden aldığı oy oranını örnek gösterdi. İsmail Saymaz’ın “bu herkes tarafından yirmi bir yıldır zaten biliniyordu” demesi üzerine, bay Kemal, “hayır” cevabını verdi.
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