Kılıçdaroğlu saçını başını yolacak! Akşener-İmamoğlu iddiası Türkiye'yi sarstı

Melih Altınok, son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan ve gençler arasında hızla yayılan "Kılıçdaroğlu aday olmasın" kampanyasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında, söz konusu kampanyanın arkasında Meral Akşener ya da Ekrem İmamoğlu'nun olabileceğini ima etti. Altınok, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, sokak röportajlarında, CHP Genel Merkezi önünde, Kemal Beyin katıldığı etkinliklerde ortaya çıkıp "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diye slogan atan gençler bir akım başlattı.

CHP Gençlik Kolları Başkanının "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar" demesinden anlaşılıyor ki mesele parti çevrelerinde rahatsızlık yaratmış.

Ama Avukat kardeşimizin de "Arkasında kimin olduğunu biliyoruz" diyen diğer muhaliflerin de kimi tehdit ettikleri belli değil.

Ak Partilileri kastediyor olamazlar değil mi?

Zira bildiğiniz üzere Millet İttifakı'nın bileşenleri, "yandaşların" Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini konusunda hemfikir.

Geriye kim kalıyor?

Tüm bu tartışmalar yaşanırken Ankara'da bir düğünde Erik dalı eşliğinde oynayan Mansur Yavaş'a tempo tutan Meral Akşener mi?

Yoksa Kemal Beyle birlikte katıldığı son olarak etkinlikte atılan "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları bizzat Canan Kaftancıoğlu tarafından bastırılan Ekrem İmamoğlu mu?"